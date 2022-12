Stage de Cirque (1 journée) Cauterets Cauterets OT de Cauterets, CDT65 Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées Cauterets Découverte, initiation et perfectionnement aux arts du cirque

Entre dans le monde merveilleux du cirque en pratiquant la jonglerie, l’équilibre sur objet et la voltige. Tout est prévu pour choisir ton instrument préféré (diabolo, balles, assiette chinoise, échasses, boule, monocycle, trapèze fixe, tissu aérien…),.

Débutant ou chevronné, tu t’entraîneras ton rythme et sans danger. Horaire :

Matin de 9h30 à 12 h

Après-midi de 13h30 à 16 h Locaux et Accueil : Salle des « Pas Perdu » – 1 er étage à coté du Cinéma – Esplanade des Œufs 65110 Cauterets à partir de 9 h15. (Garderie organisée sur le temps de midi)

Tarifs : 20 € pour une journée / 30 € pour 3 demi-journées / 50 € journées complètes de stage en continue

Ce stage sera marqué d’un temps fort par une représentation le Vendredi à 16 h45

Inscription:

Par e-mail : cirkenvalet@gmail.com

Par téléphone au 06 45 92 00 68

Par plateforme d’inscription (carte bancaire) : http://ow.ly/sziC50LV4JI +33 6 45 92 00 68 http://www.cirkenvalet.fr/ Esplanade des Oeufs CAUTERETS Cauterets

