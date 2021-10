Stage de Cinéma d’Animation Pour Enfants, au Grand Palais Cahors, 1 novembre 2021, Cahors.

Stage de Cinéma d’Animation Pour Enfants, au Grand Palais 2021-11-01 10:00:00 – 2021-11-04 12:00:00 Place Bessières Le Grand Palais

Cahors Lot

20 EUR 20 Votre enfant réalisera un film de A à Z !

L’objectif de l’atelier est d’acquérir les bases permettant de réaliser une courte séquence animée.

Fabriquer un film d’animation 2D sur banc titre en suivant toutes les étapes nécessaires, conception du scénario, story-board, fabrication des éléments de décors et personnages, tournage au banc-titre image par image, sonorisation et montage.

Un atelier incontournable pour découvrir les bases de l’animation et se familiariser avec l’animation traditionnelle.

Les enfants pourront ainsi développer leur expression créative et agrandir leur monde imaginaire !

Ce stage est à but pédagogique et demande de la tranquillité et de la patience de la part des jeunes participants. En cas de comportements gênants pour le bon déroulement des étapes du stage, les jeunes animateurs sont en capacité de refuser la présence d’un enfant.

18 inscrits maximum.

Une projection des créations aura lieu le samedi 06/11 à 10h30 au cinéma pour les parents.

Le Cinéma Le Grand Palais et l’ensemble scolaire Saint Étienne vous proposent “HAUT EN COULEURS”, un stage de cinéma d’animation !

> Pour les enfants de 8 à 13 ans

> Du 1er au 5 novembre

> Sur 5 jours, du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 10h à 12h.

> 20€ par enfant

> Encadré par des étudiant.es en DNMADE animation de l’ensemble scolaire Saint-Etienne de Cahors : Lou, Joseph, Julie, Lou, Tom et Sigrid.

Places limitées, inscriptions obligatoires par mail, téléphone ou en caisse du cinéma.

