Stage de Chinois Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 17h30

de 15h00 à 16h00

de 14h00 à 15h00

.Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

Coût du stage – Enfant : 12,50 €

Adulte : En fonction du quotient familial.

Possibilité d’inscription sur le site https://ligueo.org

Ces stages sont destinés aux élèves qui ont besoin d’apprendre une nouvelle langue ou d’améliorer leurs compétences en chinois, de se remettre à niveau en langue ou de suivre des cours de chinois plus avancés.

Apprentissage de la langue via des méthodes adaptées pour tous les publics, tous les niveaux et toutes les

tranches d’âges. Sous forme de jeux et uniquement à l’oral pour les plus petits.

Stage de 14h à 15h pour les 4/6 ans

Stage de 15h à 16h pour les 7/12 ans

Stage de 16h à 17h30 pour les 13/99 ans

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris

Contact : https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/

