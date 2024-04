Stage de Chercheur d’or Office de tourisme Excideuil, mercredi 3 juillet 2024.

Stage de Chercheur d’or Office de tourisme Excideuil Dordogne

Le mercredi matin, le jeudi et le samedi pendant l’été, à 9h et à 14h à Excideuil ou à Saint Jory Las Bloux.

L’âge minimum est de 6 ans, les mineurs doivent être accompagnés par un adulte participant à l’activité.

+ d'informations et réservation à l'OT.

Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur paillettes d’or, pierres semi-précieuses… et repartez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Tarif 20€ par personne, tarif famille 16€ par personne (famille + de 5 personnes ou enfant de moins de 12 ans accompagné par un adulte faisant l’activité).

Plus d’informations et réservation à l’Office de tourisme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03

fin : 2024-08-31

Office de tourisme 1 place du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

