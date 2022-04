Stage de Chercheur d’or Excideuil, 4 juillet 2022, Excideuil.

Stage de Chercheur d’or Office de tourisme 1 place du château Excideuil

2022-07-04 – 2022-08-31 Office de tourisme 1 place du château

Excideuil Dordogne Excideuil

20 EUR Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur : paillettes d’or, pierres semi-précieuses… et repartez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Les stages de chercheur d’or ont lieu pendant tout l’été à Excideuil.

A partir de 6 ans accompagné par un adulte participant à l’activité, ou de 12 ans non accompagné.

Infos dates et réservation à l’Office de tourisme.

Hors saison et groupes sur demande directement auprès de l’orpailleur.

Les stages de chercheur d’or ont lieu pendant tout l’été à Excideuil.

A partir de 6 ans accompagné par un adulte participant à l’activité, ou de 12 ans non accompagné.

Infos dates et réservation à l’Office de tourisme.

Hors saison et groupes sur demande directement auprès de l’orpailleur.

+33 5 53 52 29 79

Les pieds dans l’eau, découvrez les merveilles de nos rivières avec l’aide de Philippe, notre orpailleur : paillettes d’or, pierres semi-précieuses… et repartez avec ! La chasse au trésor est ouverte !

Les stages de chercheur d’or ont lieu pendant tout l’été à Excideuil.

A partir de 6 ans accompagné par un adulte participant à l’activité, ou de 12 ans non accompagné.

Infos dates et réservation à l’Office de tourisme.

Hors saison et groupes sur demande directement auprès de l’orpailleur.

Naturellement Périgord

Office de tourisme 1 place du château Excideuil

dernière mise à jour : 2022-04-02 par