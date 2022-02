Stage de char à voile Plouescat, 4 juillet 2022, Plouescat.

Stage de char à voile Port de Porsguen Centre Nautique Plouescat

2022-07-04 – 2022-08-28 Port de Porsguen Centre Nautique

Plouescat Finistère

3 demi-journées de pratique à partir de 8 ans, initiation

et perfectionnement. Matériel de sécurité. 3 demi-journées de pratique du mardi au jeudi de 13h30 à 15h30.

Moniteurs Fédéraux et Brevetés d’Etat qualifiés.

Renseignements et tarifs au centre nautique.

+33 2 98 69 63 25

