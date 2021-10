Lion-en-sullias Salle des fêtes de Lion-en-Sullias Lion-en-Sullias Stage de Chants traditionnels polyphoniques Salle des fêtes de Lion-en-Sullias Lion-en-sullias Catégorie d’évènement: Lion-en-Sullias

– par Tradamuse – avec Elodie Starzak Chants traditionnels polyphoniques autour de la thématique des fleuves, des bateaux et des mariniers. Repas partagé le midi, chacun apporte un plat sucré ou salé PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Accueil des participants à 9h30 Stage de Chants traditionnels polyphoniques Salle des fêtes de Lion-en-Sullias Salle polyvalente , Lion-en-sullias Lion-en-sullias

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T11:00:00;2021-11-21T13:00:00 2021-11-21T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lion-en-Sullias Autres Lieu Salle des fêtes de Lion-en-Sullias Adresse Salle polyvalente , Lion-en-sullias Ville Lion-en-sullias lieuville Salle des fêtes de Lion-en-Sullias Lion-en-sullias