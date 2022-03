Stage de chants polyphoniques avec Anne ENJALBERT La grange d’Alfred,lieu dit Lafage,Montpezat-de-Quercy (82), 23 avril 2022, .

Stage de chants polyphoniques avec Anne ENJALBERT

La grange d’Alfred, lieu dit Lafage, Montpezat-de-Quercy (82), le samedi 23 avril à 09:00

![page1image1816832](https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=f107b1bf3b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1727634062717479529&th=17f9ca06d223ea69&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9plrKZJfiECKlPxB6zbNRNRTJnO97X3X3lbhvsQ_4EnUYJYFCn1QdDYxsMoi97W4Uw7bzB0uGWwntjxK4FQjZsG73j22rQc-ulwzPBSoseIlOD-5WzQYtfWQs&disp=emb) Stage de chants polyphoniques occitans animé par Anne Enjalbert Chanteuse de tradition orale des groupes *Albada*, *Estelum* et *Duas doas*, son répertoire est essentiellement basé sur des chants traditionnels occitans, et plus particulièrement du Rouergue d’où elle est originaire. Elle explore le répertoire des chants de travail, féministes, d’amour, chants solistes et chants à danser. Samedi 23 Avril 2022 de 9h à 17h Pratiquer, partager et se perfectionner. Cet apprentissage est basée sur la tradition orale, par transmission « de bouche à oreille », sans passer par une étape d’écriture/lecture de partitions. Il n’est demandé aucun pré-requis. Le stage aura lieu à Montpezat de Querçy – Repas partagé – Participation 20 euros la journée pour les adhérents, 25 € pour les non adhérents. Pour assurer une bonne organisation de ce stage, merci de vous inscrire et d’effectuer votre règlement auprès de l’ANAP Quercy le plus rapidement possible. Règlement – par chèque à l’ordre de l’Association ANAP-Quercy – adresse : « Moulin de Robert » 82220 VAZERAC – par virement sur le compte ANAP-Querçy IBAN : FR76 1120 6201 2500 4389 4978 068 AGRIFRPP812 Les places sont limitées. Elles seront attribuées par ordre d’inscription. Les inscriptions seront ouvertes dès à présent auprès de l’ANAP-Quercy : au 05 81 52 06 92 ou au 06 82 89 59 69 A bientôt, A.N.A.P– Quercy Association Nature Art et Patrimoine en Quercy Moulin de Robert, 82220 VAZERAC Tel : 05 81 52 06 92 anap.quercy@gmail.fr *source : événement [Stage de chants polyphoniques avec Anne ENJALBERT](https://agendatrad.org/e/35957) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25 €

organisé par ANAP-Quercy et Anne ENJALBERT

La grange d’Alfred,lieu dit Lafage,Montpezat-de-Quercy (82) 475, Chemin de Sénoulac La grange d’Alfred, lieu dit Lafage, 82270 Montpezat-de-Quercy, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T17:00:00