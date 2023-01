Stage de chants polyphonique Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’Évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Stage de chants polyphonique Tourouvre au Perche, 4 mars 2023, Tourouvre au Perche . Stage de chants polyphonique La Haute Chesnaie TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne TOUROUVRE La Haute Chesnaie

2023-03-04 – 2023-03-05

TOUROUVRE La Haute Chesnaie

Tourouvre au Perche

Orne Le chef de choeur Nicolas Leguet nous propose d’apprendre un répertoire varié de chants du monde en polyphonie (à plusieurs voix). Frissons garantis !

Tarif : déjeuners compris / possibilité d’être hébergé sur place Le chef de choeur Nicolas Leguet nous propose d’apprendre un répertoire varié de chants du monde en polyphonie (à plusieurs voix). Frissons garantis !

Tarif : déjeuners compris / possibilité d’être hébergé sur place +33 7 67 97 43 28 TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Tourouvre au Perche Orne TOUROUVRE La Haute Chesnaie Ville Tourouvre au Perche lieuville TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Stage de chants polyphonique Tourouvre au Perche 2023-03-04 was last modified: by Stage de chants polyphonique Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 4 mars 2023 La Haute Chesnaie TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne