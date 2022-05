Stage de chants occitans Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Stage de chants occitans Carmaux, 14 mai 2022, Carmaux. Stage de chants occitans Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis Carmaux

2022-05-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-14 16:00:00 16:00:00 Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis

Carmaux Tarn Carmaux EUR 10 Apprentissage chants traditionnels occitans cocsegala@gmail.com +33 6 15 80 40 11 Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis Carmaux

dernière mise à jour : 2022-03-31 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’évènement: Carmaux, Tarn Autres Lieu Carmaux Adresse Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis Ville Carmaux lieuville Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis Carmaux Departement Tarn

Carmaux Carmaux Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carmaux/

Stage de chants occitans Carmaux 2022-05-14 was last modified: by Stage de chants occitans Carmaux Carmaux 14 mai 2022 Carmaux Tarn

Carmaux Tarn