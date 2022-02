Stage de chants marins Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

Stage de chants marins Mers-les-Bains, 26 février 2022, Mers-les-Bains. Stage de chants marins Mers-les-Bains

2022-02-26 – 2022-02-26

Mers-les-Bains Somme 5 5 50 Stage de chant consacré aux chants marins avec La Petite Symphonie et les Lunaisiens. Techniques d’échauffement et de chant seront au programme. Vous pourrez également apprendre une chanson pour la chanter avec les artistes le soir du concert « Les Loups de mer »…

En partenariat avec le Théâtre du Château d’Eu. Stage de chant consacré aux chants marins avec La Petite Symphonie et les Lunaisiens. Techniques d’échauffement et de chant seront au programme. Vous pourrez également apprendre une chanson pour la chanter avec les artistes le soir du concert « Les Loups de mer »…

En partenariat avec le Théâtre du Château d’Eu. contact@theatreduchateau.fr +33 2 35 50 20 97 Stage de chant consacré aux chants marins avec La Petite Symphonie et les Lunaisiens. Techniques d’échauffement et de chant seront au programme. Vous pourrez également apprendre une chanson pour la chanter avec les artistes le soir du concert « Les Loups de mer »…

En partenariat avec le Théâtre du Château d’Eu. Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains Departement Somme

Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mers-les-bains/

Stage de chants marins Mers-les-Bains 2022-02-26 was last modified: by Stage de chants marins Mers-les-Bains Mers-les-Bains 26 février 2022 mers-les-bains Somme

Mers-les-Bains Somme