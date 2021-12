Stage de Chants de Marins Mers-les-Bains, 26 février 2022, Mers-les-Bains.

Stage de Chants de Marins Mers-les-Bains

2022-02-26 10:00:00 – 2022-02-26 12:00:00

Mers-les-Bains Somme

5 Participez à un stage de chant consacré aux chants de marins avec La Petite Symphonie et Les Lunaisiens. Techniques d’échauffement et de chant seront au programme. Celles et ceux qui le souhaitent pourront également apprendre une chanson et la chanter avec les artistes le soir du concert.

Réservation obligatoire.

Le stage est réservé en priorité aux spectateurs-trices détenteurs-trices d’un billet pour le concert concerné.

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

jessica.desbordes@theatreduchateau.fr +33 2 35 50 20 97

©Pixabay – 2016

Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-12-20 par