Stage de chant Week-end intensif technique vocale LGBT+ café théatre crescendo art Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage de chant Week-end intensif technique vocale LGBT+ café théatre crescendo art Paris, 3 février 2024 10:00, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 10h00 à 17h00

.Tout public. payant

Après le succès du stage de chant intensif d’automne , Mathieu Salama propose un nouveau stage.

du samedi 3 février au dimanche 4 février 2024 de 10H à 17H Après le succès du stage de chant intensif d'hiver , Mathieu Salama propose un nouveau stage. samedi 3 février au dimanche 4 février 2024 Dirigé par Mathieu Salama contre-ténor, coach vocal et directeur de l'école CrescendoArt LE STAGE DE CHANT Week-end intensif de l'été. INSCRIPTIONS OUVERTES À qui s'adressent les week-ends de chant ? Il n'y a aucun prérequis pour participer aux week-ends de chant. Les débutants comme les avertis sont acceptés à partir du moment où l'ouverture d'esprit règne dans le groupe : – Développez votre contrôle et votre puissance vocale rapidement ! – Gagnez en confiance grâce à votre puissance. – Repartez avec des techniques corporelles et vocales sur-mesure pour booster l'intégralité de votre voix. – Découvrez votre potentiel vocal et mental – Faites-vous coacher sur la chanson de votre choix ! Comment chanter fort sans se faire mal ? Comment chanter sans tension ? Comment développer votre puissance vocale et sa confiance en soi ? Cette dernière dépend de différents points techniques comme la respiration, le soutien, le twang, le belting, la gestion du débit d'air, le développement personnel, le placement buccal, l'énergie… C'est pourquoi en tant que coach vocal spécialisé dans les musiques actuelles et musique Baroque, je vous propose un stage de chant intensif permettant de vous dépasser ! INFORMATIONS PRATIQUES : Dates : samedi 3 février au dimanche 4 février 2024 Durée : De 10H00 à 13H00 et De 14H00 à 17H00 Lieu : Café-théâtre le CrescendoArt 21 rue Chanzy 75011 Paris Renseignement et réservations : Tel : 0611682295 / mail : contact@crescendo-art.com Tarif : 180€ café théatre crescendo art 21 rue chanzy 75011 Paris Contact : https://www.crescendoparis.com/ +33611682295 mathieu.salama@orange.fr https://www.crescendoparis.com/

crescendo Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu café théatre crescendo art Adresse 21 rue chanzy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville café théatre crescendo art Paris latitude longitude 48.852670988465,2.38435096218453

