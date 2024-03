STAGE DE CHANT Vagney, mardi 13 août 2024.

Chanter au milieu des arbres…c’est possible !!!Chantal Laxenaire, chanteuse, musicienne et cheffe de chœur propose des stages de chant dans la nature dan le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges autour de Vagney. Ces stages sont destinés aux chanteuses de salle de bain et aux chatouilleurs de la glotte, désirant découvrir et partager un moment musical autour de chants d’ici et d’ailleurs. Pas besoin d’aptitude particulière, juste l’envie de chanter !Adultes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 10:00:00

fin : 2024-08-15 18:00:00

Vagney 88120 Vosges Grand Est chantallaxe@gmail.com

