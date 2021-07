Mascarville Mascarville Haute-Garonne, Mascarville Stage de chant : Une technique vocale complète et efficace Mascarville Mascarville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### LES OBJECTIFS : Comprendre enfin sa voix! ————————- * Comprendre le geste vocal (Physiologie et anatomie) * Comprendre et ressentir ce qu’il se passe dans le geste vocal. * Comprendre et améliorer les blocages de sa voix : fatigue vocale, manque de puissance, monter dans les aigus sans forçage, améliorer le passage, abaisser son larynx… * Connaître sa voix et les fréquences qu’il me faut travailler. * Elargir sa palette de couleurs vocale au travers des différents mécanismes et résonateurs. * Interpréter une chanson et travailler sur l’intention. ### Mais surtout comprendre ce que l’on ne vous avait jamais expliqué!

180 euros

Tout ce que vous vouliez savoir sur votre voix et que l'on ne vous avait jamais dit …

2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T18:00:00

