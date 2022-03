Stage de chant traditionnel italien avec Giovanna Marini Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio Rome Catégories d’évènement: Roma Capitale

Rome

Stage de chant traditionnel italien avec Giovanna Marini Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio, 22 avril 2022, Rome. Stage de chant traditionnel italien avec Giovanna Marini

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio

Ce stage a été particulièrement conçu pour un public francophone et s’adresse aux anciens élèves de Giovanna Marini, mais aussi aux élèves des élèves et à toute personne ayant une pratique du chant traditionnel italien. Ce n’est pas un stage pour élargir son répertoire mais une véritable « master class » pour analyser, comprendre, interpréter le répertoire du chant traditionnel italien. Des rencontres de préparation au stage seront prévues à Paris et probablement à Metz, Bruxelles, Toulouse et Montpellier, pour permettre à tous ceux et celles qui le désirent de rechanter ensemble certains chants que nous avons appris les années passées. Ces rencontres seront organisées par certaines des ex-élèves de Giovanna et auront lieu seulement si au moins 10 personnes désirent y participer. Elles seront comme un partage d’expérience, avant le stage, pour permettre à chacun(e) de mieux comprendre le travail du stage à Rome.

tarif universel de 150 € + 20€ d’adhésion à la Cie Maggese, les transports, hébergements et voyage ne sont pas pris en compte.

Stage de chant traditionnel italien avec Giovanna Marini 22-23-24 avril 2022 à Rome Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio Lungotevere Testaccio, 1, 00153 Roma RM, Italie Rome Municipio Roma I Roma Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T19:00:00 2022-04-22T22:30:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:00:00;2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Roma Capitale, Rome Autres Lieu Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio Adresse Lungotevere Testaccio, 1, 00153 Roma RM, Italie Ville Rome lieuville Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio Rome Departement Roma Capitale

Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio Rome Roma Capitale https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rome/

Stage de chant traditionnel italien avec Giovanna Marini Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio 2022-04-22 was last modified: by Stage de chant traditionnel italien avec Giovanna Marini Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio 22 avril 2022 rome Villaggio globale ex Mattatoio Testaccio Rome

Rome Roma Capitale