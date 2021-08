Le Faouët Ecole de musique du Pays du Roi Morvan - Skol sonerezh Bro ar Roue Morvan Le Faouët, Morbihan Stage de chant traditionnel Ecole de musique du Pays du Roi Morvan – Skol sonerezh Bro ar Roue Morvan Le Faouët Catégories d’évènement: Le Faouët

Morbihan

Stage de chant traditionnel Ecole de musique du Pays du Roi Morvan – Skol sonerezh Bro ar Roue Morvan, 22 août 2021, Le Faouët. Stage de chant traditionnel

Ecole de musique du Pays du Roi Morvan – Skol sonerezh Bro ar Roue Morvan, le dimanche 22 août à 09:30

Les débutants en breton sont les bienvenus. Apporter son repas.

15 € la journée.

Terroir Pays Pourlet et Vannetais avec Jañlug er Moel. Ecole de musique du Pays du Roi Morvan – Skol sonerezh Bro ar Roue Morvan 1bis rue de Quimper, 56320 Le Faouët Le Faouët Morbihan

