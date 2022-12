Stage de chant traditionnel à danser animé par Emmanuel Monnet / Stage d’hiver des Airs du Temps Joigny Joigny Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Stage de chant traditionnel à danser animé par Emmanuel Monnet / Stage d'hiver des Airs du Temps
24 Rue Saint-Jacques Conservatoire de Musique de Joigny Joigny

2023-01-14 – 2023-01-15

Conservatoire de Musique de Joigny 24 Rue Saint-Jacques

Joigny

60 60 EUR Lors de ce stage animé par Emmanuel Monnet, axé autour du chant à danser, il sera question de comprendre, à partir d'un répertoire monodique ou polyphonique, ce qui fait « danser l'monde ». Les structures rythmiques sous-jacentes des danses abordées seront identifiées afin de comprendre comment faire « swinguer » son chant. Les pas de bases seront aussi (ré)visés afin de mieux cerner le pourtour du champ d'action du chanteur-musicien de bal. La question de la gestion de l'air liée aux phrasés rythmiques et mélodiques sera un incontournable de la palette nécessaire à pareil exercice. contact@lesairsdutemps.fr https://www.lesairsdutemps.fr/

