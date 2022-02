Stage de Chant (suivi d’un repas chanté) Médiathèque Le Relais des Cultures Ercé-près-Liffré Catégories d’évènement: Ercé-près-Liffré

Stage de chant avec Cedric Malaunais, le répertoire abordé sera celui des marches de Bretagne. Les stagiaires ammènent leur pique-nique pour le midi. A 20h vous pourrez vous retrouver autour d’un bon repas rythmé par des chants à table si vous le souhaitez.

30€ pour le stage de chant uniquement, 50€ pour le stage de chant + repas chantée à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T09:30:00 2022-03-05T17:00:00

