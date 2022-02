Stage de chant sud-américain EMEAR Maguy Pradal Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Animateur : Álvaro González Hernández, chef de choeur, d’origine colombienne Public visé : tous choristes amateurs, de préférence lecteurs et capables de déchiffrage en autonomie. Programme : Musique chorale polyphonique d’Amérique latine, inspirée de musique populaire et indigène (Argentine, Colombie, Equateur, Nicaragua, Pérou) Contenu du stage : Echauffement vocal, contexte musicologique, étude d’oeuvres déjà déchiffrées par les participants. Restitution en fin de stage des pièces travaillées. Stage possible sous réserve de 3 personnes minimum par pupitre. Inscriptions ouvertes jusqu’au 2 avril. Possibilité d’aide avec des fichiers audios à partir de fin février. Extraits des partitions sur la page décrivant ce stage sur le site de l’AMR

Adhérents AMR : gratuit – Élève de l’EMEAR : 11 € adhésion AMR (familiale) Extérieur : = 30€ adulte, 20€ enfant, 35€ pour 1 adulte + 1 enfant (adhésion AMR incluse)

Découverte de musique chorale polyphonique d’Amérique latine, inspirée de musique populaire et indigène (Argentine, Colombie, Equateur, Nicaragua, Pérou) EMEAR Maguy Pradal 2 Allée Nicolas de Condorcet Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

