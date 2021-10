Paris Y a d'la Voix ! île de France, Paris Stage de chant pour adolescents Y a d’la Voix ! Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de chant pour adolescents Y a d’la Voix !, 25 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

payant

Y a d’la Voix ! propose du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 (première semaine des vacances de la Toussaint) un stage intensif de chant pour adolescents de 11 à 18 ans. Intitulé « Joue et/ou Chante ton Style ! », il aura lieu en après-midi sur une semaine, pour une durée globale de 15 heures, et se conclura par un enregistrement en studio professionnel d’un des titres travaillés. Nos intervenants, professionnels du spectacle, aborderont pendant le stage toutes les composantes du chant moderne : technique corporelle, technique vocale, interprétation et expression scénique. Animations -> Stage Y a d’la Voix ! 171 rue du Faubourg Saint Antoine Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (276m) 8 : Ledru-Rollin (342m) Gare de Lyon, Nation

Contact :Y a d’la Voix ! 0952011611 contact@yadlavoix.fr https://www.yadlavoix.fr/ 0952011611 contact@yadlavoix.fr Animations -> Stage Ados

Date complète :

2021-10-25T14:00:00+02:00_2021-10-25T17:00:00+02:00;2021-10-26T14:00:00+02:00_2021-10-26T17:00:00+02:00;2021-10-27T14:00:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-28T14:00:00+02:00_2021-10-28T17:00:00+02:00;2021-10-29T14:00:00+02:00_2021-10-29T17:00:00+02:00

Y a d’la Voix !

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Y a d'la Voix ! Adresse 171 rue du Faubourg Saint Antoine Ville Paris lieuville Y a d'la Voix ! Paris