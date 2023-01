STAGE DE CHANT POLYPHONIQUE Saint-Pierre-des-Landes, 21 janvier 2023, Saint-Pierre-des-Landes Saint-Pierre-des-Landes.

Mégaudais Saint-Pierre-des-Landes Mayenne

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-22 17:00:00

CHANTS DU MONDE- CIRCLE SONG- PERCUSSIONS CORPORELLES

Intervenante :

Virginie Brard (alias Jinin)

Lieu :

L’arc en ciel. Megaudais. 53500 Saint-Pierre-des-Landes.

Date :

Samedi et dimanche 21 et 22 janvier 2022

Horaire :

Samedi : 10h-12h30 , 14h-17h

Dimanche : 10h-12h30, 14h-17h

Tarif :

55e la journée / 100e le week-end

Inscriptions

Stage week-end mayenne freeson chorale (helloasso.com)

« Venez découvrir le plaisir de chanter en polyphonie autour d’un répertoire des chants du monde. Entre voix, percussions corporelles et circle songs , venez lâcher prise et libérez votre créativité pour une immersion ludique et bienveillante entre émotion, vibration et FreeSon »

Durant ces deux jours, nous nous initierons au chant polyphonique à travers les chants du monde (chants des Balkans, chants Occitans, Créoles).

Mais pas que !

Nous explorerons l’étendue de notre palette vocale (tessitures, registres, timbre, souffle). Nous affinerons notre sens musical et harmonique avec des exercices mélodiques et harmoniques. Nous affinerons notre sens du rythme avec des jeux rythmiques en percussions corporelles et vocales.

Aussi, à travers des Circles songs (cercle de chanson : principe d’improvisation collective selon lequel les chanteurs disposés en cercle font « tourner » un motif chanté de base dirigé ou improvisé), vous pourrez libérer votre créativité et spontanéité artistique.

Venez lâcher prise, laisser s’exprimer votre corps et votre voix de façon ludique et bienveillante, ressentir les vibrations du groupe et libérer votre créativité. Un week-end qui naviguera entre émotion, percussion, émancipation, sensation, vibration et FreeSon.

Ce stage est accessible à tous quel que soit votre expérience (ou absence d’expérience) musicale, tout le travail est basé sur l’oralité. « Si tu sais parler, tu sais chanter et si tu sais marcher, tu sais danser » dit un proverbe africain.

Intentions du stage :

* Initiation au chant polyphonique et apprentissage de chants du monde

* Travailler sur l’écoute de soi, de sa voix, de son corps / être à l’écoute du groupe et trouver sa place

* Explorer ses capacités vocales, améliorer sa technique vocale

* Développer sa musicalité et affiner son sens harmonique

* Ressentir et vivre le rythme au niveau corporel

* S’exprimer et développer sa créativité

Animé par Virginie Brard (alias Jinin) , chanteuse, musicienne, auteur-compositeur _ chef de chœur. Psychologue de formation, elle intervient auprès de structures relevant du handicap, médico-sociales, en milieu scolaire pour des actions culturelles autour du chants, percussions corporelles et création de chansons, elle dirige la chorale FreeSon et intervient régulièrement pour des stages auprès de différents public (enfants-ado, adulte, scénior ) . Jinin a commencé à goûter à l’art de la scène en intégrant un chœur gospel, ses premiers amours. Puis elle à continuer à explorer et se former aux différentes techniques vocales (Technique du chanteur moderne, TCV.. ) , différentes pratiques musicales comme les percussions corporelles (Leela Petronio.. ) , les circles songs et le sound painting (David Ezkenazy, Walter thompson .. ) et à étendre son répertoire autour des chants du monde (Sandrine Monlezun, Lilian Akemi..) Elle se produit régulièrement en concert, a chanté et dirigé le groupe de reggae ska (MLK, Album « new tone » ), et aujourd’hui elle se consacre à son projet chanson-reggae (Jinin, Ep « sur le fil ») .

Jinin : site de l’artiste

ACCUEIL | Monsite(freesonchorale.com) : Chorale FreeSon

freesonchorale@yahoo.com +33 6 98 74 99 10 https://www.helloasso.com/associations/le-stud-du-garage/evenements/stage-week-end-mayenne-freeson-chorale-1?_ga=2.266506823.835348660.1670505704-1239370778.1606391777

dernière mise à jour : 2023-01-12 par