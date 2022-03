Stage de chant “Musique en cuisine”/25-29 avril 2022/ 7-10 ans et 11-14ans 11 rue de la Nativité, 25 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

de 09h00 à 18h30

“Chanter et cuisiner” – stage de printemps 2022. Des vacances musicales divertissantes pour vos enfants. Un stage gourmand avec chaque jour: des séances de chant dans un répertoire varié, un bon p’tit repas , un atelier cuisine ou une visite! Un concert pour les parents le jeudi 24 avril ! Les stages de La Muse en Zik ” chanter, visiter, s’amuser”…

A deux pas du parc de Bercy, La Muse en Zik, vous propose à chaque vacances scolaire, un stage thématique de chant et de visites culturelles !

Ingénieuse alternative aux centres de loisirs, notre stage de chant et visites culturelles s’adresse à vos enfants de 7-10 ans et 11 -14 ans, répartis en deux groupes . Il a pour objectif de préparer un concert en quatre jours, tout en profitant des merveilles que Paris nous offre. Vos enfants seront invités à chanter, à se balader, à inventer, à visiter Paris et ses alentours sans jamais oublier qu’ils sont en vacances !

Pour ce printemps 2022 , nous proposons à vos enfants, un stage gourmand “Musique en cuisine”…

Les plus jeunes chantent le matin avec Céline (pianiste et accordéoniste) et France (chef de choeur) tandis que les grands cuisinent avec Camille et Jeanne de l’école Ferrandi. Et l’après-midi, la répartition change: les grands rejoignent Céline est France pour préparer le concert du jeudi et les petits partent en balade ou réalisent leurs ateliers avec Camille et Jeanne de l’école Ferrandi.

Le répertoire musical est toujours aussi varié et ira de la chanson de banquet du moyen-âge à la comédie musicale en passant par les classiques et les moins classiques… le repas est confectionné par nos soins, à base de produits frais et bios. Les sorties au parc, musées ou ateliers sont encadrées par Camille et son équipe d’animateurs.

Et notre grand concert a lieu le jeudi soir à 18h00, vous êtes évidement chaleureusement conviés!

PROGRAMME DES VISITES THEMATIQUES ET ATELIERS

°POUR LES 7/10 ANS

Lundi Atelier cuisine : Confection d’une tarte tsigane avec Jeanne de l’école Ferrandi

MardiMusée des Arts décoratifs: Parcours guidé : « A table »

MercrediAtelier cuisine : Confection d’un cup-cake avec Jeanne de l’école Ferrandi.

JeudiConcert à 18h00 au local

VendrediAtelier chocologie avec la chocologue Victoire Finaz des Carrés-Victoire.

°POUR LES 11/14 ANS

LundiFaire mes courses au marche et créer un petit déjeuner équilibré

MardiEtre un grand chef c’est réussir les 7 sauces indispensables: recettes, confection et dégustation.

MercrediDevenir Barman le temps d’une journée:un bon cocktail s’accompagne toujours d’amuse-gueules

JeudiConcert à 18h00 au local

VendrediAtelier chocologie avec la chocologue Victoire Finaz des Carrés-Victoire.

11 rue de la Nativité 11 rue de la Nativité Paris 75012

Contact : 06.16.18.43.52 lamusenzik@gmail.com https://www.facebook.com/lamuseenZik/

