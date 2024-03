Stage de chant médiéval à la Ferme du Temple Lieu-dit Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand, samedi 6 avril 2024.

Stage de chant médiéval à la Ferme du Temple Lieu-dit Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Durant ce stage de 2 jours, seront abordés des chants polyphoniques de la seconde moitié du Moyen-Âge (du XIIème au XVème siècle) Développer le timbre vocal Appréhender la respiration et le soutien Avoir conscience de son corps dans l’acte chanté Sensibiliser l’écoute collective.

Durant ce stage de 2 jours, seront abordés des chants polyphoniques de la seconde moitié du Moyen-Âge (du XIIème au XVème siècle).

– Développer le timbre vocal.

– Appréhender la respiration et le soutien.

– Avoir conscience de son corps dans l’acte chanté.

– Sensibiliser l’écoute collective.

Passionnée par les musiques médiévales et traditionnelles occitanes, Margaux interprète ces musiques au chant, flûtes, cornemuses, percussions et à la harpe. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Lieu-dit Les Maurannes Ferme du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Stage de chant médiéval à la Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Val de Garonne