STAGE DE CHANT LES RÉSONATEURS Montpellier, samedi 30 mars 2024.

STAGE DE CHANT LES RÉSONATEURS Montpellier Hérault

Ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans un programme global d’initiation aux bases de la technique vocale

Lusiné Ayrunts et Lionel Licini abordent un élément fondamental à la pratique du chant Les résonateurs

Le chanteur est son propre instrument de musique.

Un piano émet un joli son lorsqu’on appuie sur une touche. Mais où est-ce qu’on appuie pour un chanteur ? Comment lui permettre d’acquérir une belle voix ? C’est en s’appuyant sur les résonateurs !

Il y a dans le corps des zones privilégiées où la voix va se construire. C’est sur ces zones et organes que nous allons nous concentrer afin, tout d’abord, de comprendre leur fonctionnement, puis de les solliciter.

Cette conscience corporelle va être un élément essentiel à la construction ou au développement de la voix chantée comme parlée.

Ainsi, à partir des expériences et directions données lors de ce stage et avec de l’entraînement, vous pourrez gagner dans les domaines suivants

• Limiter le forçage vocal.

• Faciliter les aigus.

• Améliorer la justesse.

• Stage ouvert à tous, débutants et expérimentés. Chaque élément technique abordé sera mis en pratique sur des pièces vocales.

• Ce stage est la continuité de celui sur la respiration organisé par l’association. Il alternera entre des séquences en petits groupes et des séquences avec la totalité des participants.

• Des séquences en petits groupes pour

• Découvrir la physiologie du chant sur la base d’exercices techniques, avec conseils personnalisés Lussiné Ayrunts

• Apprendre des morceaux plus aisément en petit groupe Lionel Licini

Les séquences en grand groupe sont consacrées

• A réaliser des exercices techniques collectivement

• A chanter les morceaux appris tout au long au stage, en appliquant les recommandations techniques et en se faisant plaisir

Sur inscription en ligne 39 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:30:00

fin : 2024-03-30 13:30:00

42 Avenue d’Assas

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement STAGE DE CHANT LES RÉSONATEURS Montpellier a été mis à jour le 2024-02-23 par OT MONTPELLIER