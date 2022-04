Stage de chant “Le chanteur dans tous ses états” Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Stage de chant “Le chanteur dans tous ses états” Tourouvre au Perche, 1 août 2022, Tourouvre au Perche. Stage de chant “Le chanteur dans tous ses états” TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche

2022-08-01 – 2022-08-05 TOUROUVRE La Haute Chesnaie

Tourouvre au Perche Orne Découvrez ou approfondissez les différentes manières de chanter : en chorale, en soliste, ou en tant que choriste ou musicien accompagnant. Vous amenez vos chansons, originales ou reprises, et nous explorons ensemble la musique, jusqu’à ce que s’ouvre le chemin de l’interprétation. Au programme : chant collectif polyphonique et technique vocale le matin, travail individuel de votre chanson, et mise en place d’un accompagnement avec les autres stagiaires chanteurs l’après-midi. Découvrez ou approfondissez les différentes manières de chanter : en chorale, en soliste, ou en tant que choriste ou musicien accompagnant. Vous amenez vos chansons, originales ou reprises, et nous explorons ensemble la musique, jusqu’à ce que… artsperches@gmail.com +33 6 61 42 00 53 Découvrez ou approfondissez les différentes manières de chanter : en chorale, en soliste, ou en tant que choriste ou musicien accompagnant. Vous amenez vos chansons, originales ou reprises, et nous explorons ensemble la musique, jusqu’à ce que s’ouvre le chemin de l’interprétation. Au programme : chant collectif polyphonique et technique vocale le matin, travail individuel de votre chanson, et mise en place d’un accompagnement avec les autres stagiaires chanteurs l’après-midi. TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse TOUROUVRE La Haute Chesnaie Ville Tourouvre au Perche lieuville TOUROUVRE La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Stage de chant “Le chanteur dans tous ses états” Tourouvre au Perche 2022-08-01 was last modified: by Stage de chant “Le chanteur dans tous ses états” Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 1 août 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne