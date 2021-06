Stage de chant : « Gospel, Swing, Variété, mais pas seulement… » Vergisson, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vergisson.

Stage de chant : « Gospel, Swing, Variété, mais pas seulement… » 2021-07-08 10:00:00 – 2021-07-10 17:00:00 Maison du Grand Site Chemin de la Roche

Vergisson 71960 Vergisson

EUR 165 165 Gospel, Swing anglais et français, musique de film et tout ce qui fait plaisir ! À deux ou trois voix, ou en canon. Accompagné par le piano ou audio.

Encadrement par Susanne Lafont, professeure de piano et de chant.

RDV : Maison du Grand Site

rochedesolutre@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 82 81 http://www.rochedesolutre.com/

