Stage de chant et visites culturelles/ 25-29 octobre 2021, 25 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 18h30

payant

A deux pas du parc de Bercy, La Muse en Zik, vous propose à chaque vacances scolaires, un stage thématique de chant et de visites culturelles ! Ingénieuse alternative aux centres de loisirs, notre stage de chant et visites culturelles s’adresse à vos enfants de 7-10 ans et 11 -14 ans ,répartis en deux groupes .

Il a pour objectif de préparer un concert en quatre jours, tout en profitant des merveilles que Paris nous offre. Vos enfants seront invités à chanter, à se balader, à inventer, à visiter Paris et ses alentours sans jamais oublier qu’ils sont en vacances !

Pour cet automne 2021 nous proposons une semaine de chant et d’exploration à la découverte des arts et culture du monde.

Vos enfants sont répartis en deux groupes. Un pour les 7-10 ans et un second pour les 11-14 ans. Chaque jour pour chaque groupe, nous leur proposons des visites, ateliers et cours adaptés à leurs âges et niveaux.

Des séances de chant avec Céline (pianiste et accordéoniste) et France (chef de chœur) dans un répertoire varié, allant de la chanson à la mélodie tout en passant par l’univers de la comédie musicale ou de l’opéra ; un repas équilibré à base de produit bios et frais à midi ; et des sorties et ateliers avec Camille et son équipe d’animateurs. Le jeudi soir, rendez vous pour le concert auquel vous êtes tous conviés!

Encadrée par des professionnels de la musique et de l’animation, cette semaine de découverte alterne les activités au local et en plein air.

Voici le programme :

MATINEE ou APRES MIDI : chant

MATINEE ou APRES MIDI : sorties et ateliers

PROGRAMME des sorties 7-10 ans*

Lundi : Atelier de “danse indienne” animé par Angela Sterzer

Mardi : Institut du monde arabe Atelier “rythmes et sons”

Mercredi: Initiation à l’Ikebana ( art floral japonais)

Jeudi : Concert à 18h30 ou captation vidéo (selon le protocole sanitaire ennemi vigueur)

Vendredi : Quai Branly : visite et rencontre des cultures du monde par le chemin des sons

PROGRAMME des sorties 11-14 ans *

Lundi : Atelier de “danse indienne” animé par Angela Sterzer

Mardi : Institut du monde arabe : atelier “rythmes et sons”»

Mercredi : Initiation à l’Ikebana ( art floral japonais)

Jeudi : Concert à 18h30 ou captation vidéo

Vendredi : Quai Branly : visite et rencontre des cultures du monde par le chemin des sons

*Programmes non contractuels, réservations en cours.

TARIFS – Frais pédagogiques, activités, repas inclus

POUR 5 JOURS DE STAGE – du lundi au vendredi

Plein tarif : 300 euros

Tarif famille à partir de 2 enfants d’une même fratrie :250 euros

Adresse et Transports :

11 rue de la Nativité 75012 Paris

Métro 6 Dugommier ou Bercy –

14 Cour Saint-Emilion

11 rue de la Nativité Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (229m) 6 : Dugommier (435m) 24



Contact :La muse en Zik 06.16.18.43.52 lamusenzik@gmail.com https://www.lamusenzik.com https://www.facebook.com/lamuseenZik/ 0616184352 lamusenzik@gmail.com

Date complète :

