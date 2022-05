Stage de chant et technique vocale à Etretat Étretat Étretat Catégories d’évènement: 76790

Étretat 76790 Delphine Bessat, chanteuse soprano et Céline Veyron, pianiste, vous proposent un stage de chant du 10 au 16 juillet 2022 à Etretat. Chaque jour, échauffement corporel et vocal, cours individuels, cours collectifs sont répartis dans la journée. A peu près 4h de chant, pour le plaisir de chanter dans tous les styles et pour tous les niveaux ! Vous pouvez choisir la formule avec hébergement ou sans hébergement à la journée. Programme :

– 9h : échauffement corporel et vocal

– 10h – 12h30 : cours en binôme avec Delphine ou Céline

– 12h30 – 14h : repas convivial

– 14h : tutti-choeur

– 16h – 18h30 : cours en binôme. Concert des stagiaires le vendredi 15 juillet à Etretat.

