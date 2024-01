Stage de chant et d’interprétation Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle, samedi 17 février 2024.

Ateliers de chant et d’interprétation accompagné au piano par Sandrine Marchetti, coaching voix et scène avec Mamia Cherif.

Apprenez deux chansons ou deux textes et venez les partager sur une magnifique scène.

EUR.

Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie,

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mamiacherif@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



