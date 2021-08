Payzac Payzac Dordogne, Payzac Stage de chant et de percussions Payzac Payzac Catégories d’évènement: Dordogne

Payzac Dordogne Payzac Organisé par La Puce à l’Oreille.

Matin de 10h à 12h / après-midi de 13h30 à 16h.

19h représentation en première partie du concert ICYELLA.

20€ la journée, matériel et instruments fournis. Prévoir son pique-nique. Matin de 10h à 12h / après-midi de 13h30 à 16h.

