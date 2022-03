Stage de chant/écriture La Coda à Sonchamp (78) Sonchamp Catégories d’évènement: Sonchamp

Yvelines

Stage de chant/écriture La Coda à Sonchamp (78), 9 avril 2022, Sonchamp. Stage de chant/écriture

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à La Coda à Sonchamp (78)

Les 9 et 10 Avril prochains j’animerai un stage de chant dans un lieu charmant à 15 minutes de Rambouillet. ✨ Au programme: chanter, écrire, improviser avec sa voix et ses mots, petit laboratoire de créativité vocale. Aucun pre requis n’est demandé, juste l’envie de chanter et d’expérimenter. Merci de passer le mot si vous le souhaitez ! Toutes les informations sont sur ce lien [[https://a-vous-de-jouer.net/stage-chant-ecriture/](https://a-vous-de-jouer.net/stage-chant-ecriture/)](https://a-vous-de-jouer.net/stage-chant-ecriture/) Stage de chant/écriture La Coda à Sonchamp (78) Sonchamp Sonchamp Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T08:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T08:00:00 2022-04-10T18:00:00

