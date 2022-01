Stage de chant – Ecole « Musiques Tangentes » Musique Tangentes – Ecole de musique Malakoff Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Malakoff

Stage de chant – Ecole « Musiques Tangentes » Musique Tangentes – Ecole de musique, 12 février 2022, Malakoff. Stage de chant – Ecole « Musiques Tangentes »

du samedi 12 février au dimanche 15 mai à Musique Tangentes – Ecole de musique

Musiques Tangentes vous propose d’assister à trois stages de chant cette année sur trois week-end organisés par Alix Buronfosse. Chaque stage consacrera son premier jour au travail technique autour de jeux et d’exercices ayant pour but de solidifier votre voix. Le deuxième jour sera consacré quant à lui au travail du répertoire : vous passerez individuellement sur le morceau de votre choix et travaillerez la technique et l’interprétation dans un coaching personnalisé. **Le tarif varie selon le nombre de participant·e·s (minimum 150€, maximum 245€ pour l’accès aux 3 week-ends de stage 2021-2022 : les 4 & 5 décembre, les 12 & 13 février et les 14 & 15 mai).**

Inscription, 150€ minimum pour 3 week-ends

Inscrivez-vous à un week-end intensif de stage vocal avec Alix Buronfosse. Musique Tangentes – Ecole de musique 15, rue Salvador Allende 92240 Malakoff Malakoff Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T16:00:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T16:00:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-15T11:00:00 2022-05-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Malakoff Autres Lieu Musique Tangentes - Ecole de musique Adresse 15, rue Salvador Allende 92240 Malakoff Ville Malakoff lieuville Musique Tangentes - Ecole de musique Malakoff Departement Hauts-de-Seine

Musique Tangentes - Ecole de musique Malakoff Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malakoff/