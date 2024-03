Stage de chant de Carnaval Brésil 83220 Le Pradet, Le Pradet (83) Le Pradet, samedi 23 mars 2024.

Stage de chant de Carnaval Brésil organisé par Sarava Samedi 23 mars, 10h00 83220 Le Pradet, Le Pradet (83)

Stage de chant de Carnaval Brésil pour chanter aux 10 ans du Carnaval Brésil Sarava le 6 avril au Pradet

Animé par Juliana Mendes (voix, guitare) et Eduardo (percussions)

Au Brésil, pendant les concerts, le public chante toujours en chœur avec les chanteurs. Venez apprendre et découvrir les chansons de Carnaval que l’on pourra chanter ensemble le 6 avril. C’est un vrai moment de partage et de plaisir.Ouvert à tous, approche simple et ludique, pas besoin de connaître le portugais.– Samedi 16 mars de 10h à 12h – 20€- Samedi 23 mars de 10h à 12h – 20€Lieu : Le PradetRéservations 06 76 29 38 95

> infos Carnaval 6 avril www.saravabrasil.com

