Stage de chant dans la danse MLC grande salle Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Stage de chant dans la danse MLC grande salle, 11 février 2023, Moëlan-sur-Mer . Stage de chant dans la danse 44 Rue de Pont-Ar-Laer MLC grande salle Moëlan-sur-Mer Finistere MLC grande salle 44 Rue de Pont-Ar-Laer

2023-02-11 09:30:00 – 2023-02-11 17:00:00

MLC grande salle 44 Rue de Pont-Ar-Laer

Moëlan-sur-Mer

Finistere Technique vocale, chants du pays vannetais (en français et en breton).

Formatrice : Manon Albert, chanteuse et musicienne.

Accueil de 9h30 à 10h. Stage de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Ouvert à tous. Apportez votre pique-nique. lagadenn@orange.fr +33 6 77 84 17 08 MLC grande salle 44 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Moëlan-sur-Mer Finistere MLC grande salle 44 Rue de Pont-Ar-Laer Ville Moëlan-sur-Mer lieuville MLC grande salle 44 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer Departement Finistere

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer /

Stage de chant dans la danse MLC grande salle 2023-02-11 was last modified: by Stage de chant dans la danse MLC grande salle Moëlan-sur-Mer 11 février 2023 44 Rue de Pont-Ar-Laer MLC grande salle Moëlan-sur-Mer Finistere finistère MLC grande salle Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistere