Stage de chant Corse Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Stage de chant Corse Le Puy-en-Velay, 22 avril 2022, Le Puy-en-Velay. Stage de chant Corse Grand Séminaire 4 rue St Georges Le Puy-en-Velay

2022-04-22 – 2022-04-24 Grand Séminaire 4 rue St Georges

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR 200 200 Inscription obligatoire au: 06 38 41 44 13 annie.varraud@gmail.com +33 6 38 41 44 13 Grand Séminaire 4 rue St Georges Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Grand Séminaire 4 rue St Georges Ville Le Puy-en-Velay lieuville Grand Séminaire 4 rue St Georges Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Stage de chant Corse Le Puy-en-Velay 2022-04-22 was last modified: by Stage de chant Corse Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 22 avril 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire