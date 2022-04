Stage de Chant Chorale Gomené, 10 juillet 2022, Gomené.

Stage de Chant Chorale Gomené

2022-07-10 – 2022-07-15

Gomené Côtes d’Armor

Stage en résidence à Le Fosso en Gomené ouverts aux choristes réguliers et animé par Raphaël TERREAU. Objectif : créer des œuvres chorales inédites, tout en profitant, en pension complète, d’un cadre ressourçant, à l’écart des sentiers battus…

Contenus : chant choral a cappella (partitions et fichiers de préparation envoyés à l’avance), balades en forêt et tourisme culturel (à la discrétion de chacun, et généralement sur les temps libres de l’après-midi. Repas préparés sur site et hébergements également en chambre partagée de 4 personnes ou individuelle avec supplément. Sur inscription.

+33 6 64 03 72 97

