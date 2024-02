Stage de chant choral pour les enfants Salle des fêtes Lalheue, mercredi 21 février 2024.

Pour les enfants d’âge maternelle et élémentaire ( à partir de 3 ans), de 10h à 12h (Accueil de 9h30 à 12h30)

Pour les enfants d’âge collège, de 14h à 16h (Accueil de 13h30 à 16h30)

Tarif de 10 € pour les adhérents à l’association et 15 € pour les non adhérents (goûter compris.)

Informations et inscriptions auprès d’Émilie Guerelle-Lalondre 06 11 70 28 20 EUR.

Salle des fêtes 13 route de la Chapelle

Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

