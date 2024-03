STAGE DE CHANT CHORAL ENFANTS Montpellier, mardi 9 avril 2024.

STAGE DE CHANT CHORAL ENFANTS Montpellier Hérault

Et si on chantait pendant les vacances ?

Stage choral pour enfants âgés de 7 à 12 ans

Du 8 au 12 avril 2024 de 9h à 12h

Possibilité de coupler ce stage avec un stage de théâtre (14h30-16h30) et une garde (12h et 14h30).

Maison pour Tous Chopin, Montpellier

Ce stage permettra aux enfants de découvrir le chant choral en même temps que de pratiquer une activité en groupe ludique et instructif.

Le répertoire sera composé de chansons aux styles variés, adaptées aux enfants et pour la grande majorité en langue française.

Chanter est une source d’épanouissement et de bien-être, qui a de nombreuses vertus pour la construction de l’enfant, parmi lesquelles :

• L’expression orale le chant aide les enfants dans leur expression orale, car on y travaille la diction, la projection de la voix, l’articulation.

• L’écoute des autres La polyphonie permet de développer une écoute des autres et aide à la socialisation.

• La concentration La pratique chorale, c’est physique et vivant ! Cela comporte peu de théories, beaucoup d’interactions et développe largement la capacité de concentration.

C’est donc le bon âge pour démarrer l’instruction musicale !

Votre enfant pourra se former ou se perfectionner dans la pratique de cette activité enrichissante et prendre confiance en lui.

En outre, quand il chante, il n’est pas devant un petit écran. 60 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 09:00:00

fin : 2024-04-09 12:00:00

1 Rue du Marché aux Bestiaux

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

