stage de chant choral – 16 et 17 juillet – 20 et 21 août

2022-07-16 – 2022-07-16 EUR 175 SAISON CULTURELLE 2022 PRIEURE DE MARAST Samedi 16: 10h00 -18h00 / Dimanche 17 juillet: 9h30-17h00 nSamedi 20: 10h00-18h00 / Dimanche 21 août: 9h30 – 1700h Aline Chambert, chanteuse, musicienne et thérapeute vous invite à un week-end où votre voix, votre corps, votre souffle seront à l'honneur et deviendront la porte d'entrée pour aller à la rencontre de vous-même. Tels les gardiens de votre mémoire de vie qui mis en mouvement deviendront de vrais chemins de prise de conscience et de transformation. Nous explorerons ensemble ce qu'est la voix et ce qu'elle raconte de nous…de chacun d'entre nous. Des explorations tant collectives qu'individuelles jalonneront notre week-end dans ce lieu vibrant qu'est le prieuré de Marast. Tarifs : 175 € le week end . Renseignements : Aline Chambert 07 61 48 25 06 Infos sur le site: www.germedeveil.fr Germe d'éveil accueil

