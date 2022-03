Stage de chant “Chanter sur le chemin” Tourouvre au Perche, 26 mai 2022, Tourouvre au Perche.

Quatre jours de chant collectif en polyphonie et de marche dans les sous-bois du Perche, avec Nicolas Leguet, chef de Choeur. et l’association “Arts Perchés”. Le long de circuits pédestres accessibles à tous, nous mettons en voix et en pas des chants découverts durant le stage, avec comme point d’orgue une arrivée chantée dans les églises environnantes. Moments magiques en perspective !

Au programme : apprentissage d’un chant collectif et technique vocale le matin. Départ et marche jusqu’à une église du Perche l’après-midi où nous ferons résonner nos voix, et nos chants.

artsperches@gmail.com +33 6 61 42 00 53

