Stage de chant breton avec Yolaine Delamaire Salle d’animation de la médiathèque,Redon (35)

Stage de chant breton avec Yolaine Delamaire Salle d’animation de la médiathèque,Redon (35), 26 mars 2022, . Stage de chant breton avec Yolaine Delamaire

Salle d’animation de la médiathèque, Redon (35), le samedi 26 mars à 14:00

Stage pour ados et adultes avec Yolaine Delamaire. Passe vaccinal demandé. Au programme, travail sur le répertoire chanté de Basse-Bretagne : danses et chants à écouter et comparaison de versions de chansons.Crédit photo : Eric Legret *source : événement [Stage de chant breton avec Yolaine Delamaire](https://agendatrad.org/e/35282) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

15 euros (10 euros d’adhésion)

organisé par Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine Salle d’animation de la médiathèque,Redon (35) 6, Rue Joseph Lamour de Caslou Salle d’animation de la médiathèque, 35600 Redon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Autres Lieu Salle d'animation de la médiathèque,Redon (35) Adresse 6, Rue Joseph Lamour de Caslou Salle d'animation de la médiathèque, 35600 Redon, France lieuville Salle d'animation de la médiathèque,Redon (35)

Salle d'animation de la médiathèque,Redon (35) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//