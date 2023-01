Stage de chant Bannalec Bannalec Catégories d’Évènement: Bannalec

Finistère

Stage de chant Bannalec, 25 février 2023, Bannalec . Stage de chant Bannalec Finistère

2023-02-25 – 2023-02-26 Bannalec

Finistère Nouveau stage de chant animé par Marie Carré, professeure de chant et cheffe de chœur de Voxa Banna et Voilà Voilà.

Les participants pourront découvrir les différentes techniques de chant en utilisant des résonateurs, des jeux de sonorités et de rythmes, une ligne mélodique, une ornementation, un timbre et un placement de voix. Le stage est ouvert à tous, avec ou sans expérience. izelartetbienetre@gmail.com Bannalec

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Bannalec Finistère Ville Bannalec lieuville Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Stage de chant Bannalec 2023-02-25 was last modified: by Stage de chant Bannalec Bannalec 25 février 2023 Bannalec Bannalec, Finistère finistère

Bannalec Finistère