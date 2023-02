Stage de chant avec Bassey Ebong Centre Latécoère, 10 juillet 2023, Biscarrosse Biscarrosse.

Stage de chant avec Bassey Ebong

1500 Avenue Pierre-Georges Latécoère Centre Latécoère Biscarrosse Landes

2023-07-10 – 2023-07-14

Centre Latécoère 1500 Avenue Pierre-Georges Latécoère

Biscarrosse

Landes

Biscarrosse

130 130 EUR Que vous soyez débutant ou choriste expérimenté, venez vous joindre à nous au cours de ce premier stage de l’association Singalong qui aura lieu du 10 au 14 juillet.

Sous le signe de la bonne humeur, et dans un cadre exceptionnel au bord du Lac sud de Biscarrosse, Bassey Ebong et son acolyte Jacques Boutineau, deux professionnels de talent vous proposent une immersion dans le monde du chant choral dans une ambiance chaleureuse et détendue. Laissez vous tenter par l’aventure et venez joindre vos voix.

Réservez votre place dans cette chorale éphémère en ligne ou dans les offices de tourisme ! Attention effectif limité à 80 chanteurs.

