Stage de chant au Mas de Vézenobres avec Lanna Zita Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

Stage de chant au Mas de Vézenobres avec Lanna Zita Le Vigan, 10 juillet 2022, Le Vigan. Stage de chant au Mas de Vézenobres avec Lanna Zita Route de Loves MAS DE VÉZÉNOBRES ET FILATURE DE VEZENOBRES Le Vigan

2022-07-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-16 22:00:00 22:00:00 Route de Loves MAS DE VÉZÉNOBRES ET FILATURE DE VEZENOBRES

Le Vigan Gard Le Vigan Gard EUR 750 Ce Mas est « un petit paradis dans lequel les propriétaires n’ont de cesse de faire cohabiter art et art de vivre »… Alors voici une très belle occasion pour se réunir et vous proposer un stage consacré au chant dans la musique brésilienne ! donakju@gmail.com +33 6 60 12 22 77 http://cevenne.info/fr/ Route de Loves MAS DE VÉZÉNOBRES ET FILATURE DE VEZENOBRES Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-02-14 par Office de Tourisme Cévennes et Navacelles

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Autres Lieu Le Vigan Adresse Route de Loves MAS DE VÉZÉNOBRES ET FILATURE DE VEZENOBRES Ville Le Vigan lieuville Route de Loves MAS DE VÉZÉNOBRES ET FILATURE DE VEZENOBRES Le Vigan Departement Gard

Le Vigan Le Vigan Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Stage de chant au Mas de Vézenobres avec Lanna Zita Le Vigan 2022-07-10 was last modified: by Stage de chant au Mas de Vézenobres avec Lanna Zita Le Vigan Le Vigan 10 juillet 2022 gard Le Vigan

Le Vigan Gard