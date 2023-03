Stage de chant à La Maison Neuve La Maison Neuve Chauvigné Chauvigné Catégories d’Évènement: Chauvigné

Ille-et-Vilaine Chauvigné L’association « La Marelle », association axée sur la voix, le chant, le chœur, annonce son stage de chant à al ferme auberge « La Maison Neuve » à Chauvigné. Vous souhaitez faire parti de ce chœur en résidence pour travailler la Missa Hungarica, alors lisez les informations ci-dessous nécessaires à votre inscription. Une semaine en résidence pour travailler une œuvre chorale originale. Objectif : Réunir un ensemble vocal éphémère, en pension complète près du Mont Saint Michel, de Saint Malo et des plages de Bretagne, pour travailler la Missa Hungarica à trois voix mixtes a capella d’Emöke Tavasszy (compositeur hongrois du XXème siècle). Contenus : technique vocale (équilibres corporels, respiration, mécanismes, placement, boucle audio-vocale, articulation et résonances…) et chant choral a cappella (apprentissage de bouche à oreille, séquences en pupitres et tutti). Horaires types :

– Petit déjeuner libre à partir de 8 h

– Chant choral de 9 h 30 à 13 h (préparation et pause comprises)

– Déjeuner vers 13 h, puis temps libre.

– Reprise du chant vers 17 h 30

– Diner vers 19 h, puis soirée libre (ou chantée jusqu’à 22 h maximum) Repas et hébergement en pension complète du 9 en début d’après-midi au 13 en fin de matinée. Tarif : 395 € (pension complète, partition et frais pédagogiques)

210 € en pension complète pour l’accompagnant non chanteur Adhésion obligatoire de 15 € pour participer aux stages. La Marelle se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint 15 jours avant le début du stage. Public : de 15 à 35 personnes – choristes de tous niveaux (il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique). Formateur : Raphaël Terreau, chef de chœur, chanteur, professeur de chant, compositeur et musicothérapeute. https://la-marelle.assoconnect.com/collect/description/289674-x-choeur-en-residence-missa-hungarica-arrhes La Maison Neuve Gite La Maison Neuve Chauvigné

