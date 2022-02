Stage de chant à danser du Poitou avec Perrine Vrignault Le Zed,Plesse (44)

Le Zed, Plesse (44), le samedi 2 avril à 14:30

Découverte d’un répertoire de chant à danser du Poitou/Vendée sur la thématique du canard blanc et du rossignolet. Différentes danses seront abordées, le rond de l’île d’yeux, le rond de Barbâtre, la ronde avant 2 ainsi que la marchoise ronde. Renseignements, inscription : 02 99 71 36 50 / gcbpv-emt@wanadoo.fr Pass sanitaire ou vaccinal demandé selon la législation en vigueur. *source : événement [Stage de chant à danser du Poitou avec Perrine Vrignault](https://agendatrad.org/e/35369) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30 euros

organisé par Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine Le Zed,Plesse (44) 5, Route de Guémené Le Zed, 44630 Plesse, France

2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T17:30:00

Détails Autres Lieu Le Zed,Plesse (44) Adresse 5, Route de Guémené Le Zed, 44630 Plesse, France lieuville Le Zed,Plesse (44)

