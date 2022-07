Stage de céramique pour enfants

2022-07-25 10:00:00 – 2022-07-29 12:00:00 EUR 8 8 Les Amis des arts de Marcigny proposent un stage de céramique animé par Brigitte de Rancourt, céramiste.

Le rendez-vous est donné le premier jour au musée pour la visite des céramiques exposées. Le public concerné : à partir de 8 ans. Durée : 3 matinées de 2h Inscription obligatoire Les Amis des arts de Marcigny proposent un stage de céramique animé par Brigitte de Rancourt, céramiste.

