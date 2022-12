Stage de céramique Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Pont-l’Abbé Dans le cadre de « La Balade Illustrée » : Stage de céramique en famille avec Pascale MOULINEC à la Maison des Associations de Pont L’Abbé. Ce stage est ouvert à tous Vous pouvez venir seul ou en famille (enfant/parent/grand-parent). Inscriptions sur le site labalade.org. +33 6 68 95 91 02 Maison des associations 17 Rue de la Gare Pont-l’Abbé

