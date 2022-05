Stage de céramique, 29 juillet 2022, .

Stage de céramique

2022-07-29 10:30:00 – 2022-07-31 17:00:00

2 4 EUR Céramiste passionnée, Céline Broux vous accueille à l’abbaye pour un atelier de céramique.

Découvrez et approfondissez les gestes et techniques de l’art céramique et expérimentez différents processus de création.

Matériel fourni.

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet : 10h-12h30/14h-17h.

Dès 12 ans / sur réservation.

Céline Broux

dernière mise à jour : 2022-03-17 par